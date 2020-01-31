南投縣草屯鎮26日發生一起酒駕撞車身亡事故，陳姓男子晚間8時許駕駛銀色轎車，與一輛自小客擦撞竟肇事逃逸，行駛約1公里後，又疑因車速過快再追撞停等的3部車輛，造成轎車車頭嚴重變形，陳男則因車禍撞擊力道過大且當時未繫安全帶，經送醫搶救後傷重不治。

警方表示，40歲陳姓男子駕駛自小客行經草溪路時與車輛發生碰撞隨即逃逸，行駛至敦和路與成功路口時，為了閃避分隔島再撞上前方停等紅燈的3輛自小客，幸好被撞的車輛皆無人受傷，但肇事陳男被送醫搶救後仍回天乏術，且酒測酒精濃度超標。

據悉，救護人員到場後，發現陳男身上聞到陣陣酒味，而陳男頭部跟胸部受到嚴重撞擊，送到草屯佑民醫院後已無生命跡象，但抽血送測發現血液內的酒精濃度超標，研判是酒後駕車才釀成悲劇。

目擊民眾表示，聽到巨大的撞擊聲音後，就看到陳男駕車肇逃，於是想追上去拍攝車牌報警，豈料最後陳男直接撞上前方車輛後停止，於是直接下車報警，但陳男完全沒下車、也沒動靜，後來只能提供行車紀錄器協助警方辦案。

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(中時電子報)