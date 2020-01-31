武漢肺炎疫情升溫，凱基投顧認為，亞股及台股在2月底前將陸續修正，但主要為反應評價下滑、而非基本面程度，且因時空背景及應變能力不同，對股市影響程度應會低於SARS，認為2月過後將是逢低承接亞股及台股的時機，短線布局則可把握避險資產。

武漢肺炎去年底出現後迅速傳播，凱基投顧認為，亞股及台股至少到2月底前，將陸續隨疫情變化出現修正，特別是位處風暴中心的陸、港、台股，且因疫情尚未達到高峰，修正幅度將大於全球股市平均。若疫情能在4、5月受控，對經濟及股市影響將集中在上半年。

不過，凱基投顧認為亞股及台股此波修正，主要為反應評價下滑，反應基本面程度沒有非常高，主因在於股市不確定性來自於中國大陸先前公布病情資訊不夠透明，此不確定性是股市反應時間會有多長的關鍵。

凱基投顧認為，就時間、地點、致病原、傳染、症狀等因素來看，武漢肺炎與SARS的可比性相當高，但對股市的影響上，則有時空背景及應變能力2個本質上的不同，預期武漢肺炎對股市的影響應會較SARS輕。

凱基投顧指出，SARS爆發時期全球股市尚未走出網路泡沫化陰影，仍處於空頭打底階段，而此次武漢肺炎全球正開始復甦，基本面轉佳，但因股市評價已高，導致修正預期提升。而時隔17年，防疫能力及知識已有所提升，預期影響規模應不至於如SARS劇烈。

根據SARS經驗，凱基投顧預期在反應應有的修正後，近期股市將呈現弱勢整理，3月起有機會重回漲勢。資產配置上，認為2月可在成熟市場找到買點，亞股則需待2月底、3月初再行介入。

類股方面，凱基投顧認為，包括口罩相關等生技醫療、清潔等是明顯受益者，但反應時間較短，航空、觀光、百貨、餐飲、電子通路等則是短期直接利空產業。而武漢為中國大陸記憶體及面板重鎮，台灣不少PCB廠在此地或湖北設廠，亦須留意短期影響。

其他資產方面，凱基投顧認為避險性質的資產短期有投資價值，包括美債、美元、日圓、瑞郎與黃金等，至於新興亞幣、原物料與相關貨幣則應先避開。

(時報資訊)