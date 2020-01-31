旅美左投陳偉殷有好消息，他與水手隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓，美媒分析陳偉殷有機會與其他5名投手競爭後2號先發名額，此外他本身左投帶有很大優勢，即便球團不讓他回到先發，在薄弱的左投牛棚中，陳偉殷也可佔一席之地。

美媒《大聯盟交易傳聞網》報導，陳偉殷與馬林魚的合約可說是非常失敗。陳偉殷在2016年以5年8000萬美元與馬林魚簽約，締造該隊隊史投手最大合約，不過陳偉殷受傷痛困擾表現不理想，尤其去年從先發轉戰牛棚後無法適應，出賽45場共投68.1局，留下個人歷年最慘的自責分率6.59。

而馬林魚還積欠陳偉殷原合約剩下的2200萬美元，若陳偉殷在水手如願上到大聯盟，對馬林魚來說正是好事，因為按照大聯盟指定讓渡規定，新東家僅需要支付受指定讓渡選手底薪(56.35萬美元)，而薪水則從原東家尚未付清的薪水中扣，馬林魚可以少付點零頭。

儘管在馬林魚發展不順遂，不過陳偉殷在水手仍有機會擺脫黑歷史、一拚大聯盟，根據美媒報導，水手應會在春訓期間觀察陳偉殷適合先發或牛棚，也要評估這位34歲左投在歷經馬林魚的低潮後是否能保持健康、重振雄風，並認為他至少有先發後幾號輪值或牛棚的實力，尤其水手在左投牛棚這塊非常薄弱，是最有希望能放入開季名單的位置。

水手隊前3號先發預計是岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、薛菲爾德(Justus Sheffield)，34歲的陳偉殷要從小聯盟與其他年輕新秀競爭後2號先發名額，包含25歲以下的馬格維修斯(Nick Margevicius)、柯特斯(Nestor Cortes)、鄧恩(Justin Dunn)，以及未滿30歲的桂夫曼(Kendall Graveman)、瓦爾德茲(Phillips Valdez)。而大聯盟官網則認為桂夫曼能搶下第4號先發，陳偉殷的希望只落在第5號先發。

(中時 )