武漢肺炎防疫 小英：請縣市首長一起配合中央 15:562020/01/31 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮。（葉書宏攝） 台灣已有9例確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，蔡英文總統今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮，她強調，除了建設要合作外，關於防疫更要一起努力，請全國縣市首長一起配合中央防疫工作，守護國人健康。 (中時 ) #防疫 #縣市 #首長 #武漢 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 武漢旅行出發前幾天愛犬突咬爛護照 網驚：神犬 18:462020/01/27 社會 2020武漢風暴》武漢肺炎蔓延！繼美日後 英也要撤僑 22:052020/01/27 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 2020武漢風暴》日將武漢肺炎列指定感染症 不分國籍公費治療 11:472020/01/28 國際 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 罷韓送口罩？網大驚：不是缺口罩 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 一天需55萬片！韓國瑜曝高市：口罩不夠 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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