蔡英文總統今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮。（葉書宏攝）

台灣已有9例確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，蔡英文總統今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮，她強調，除了建設要合作外，關於防疫更要一起努力，請全國縣市首長一起配合中央防疫工作，守護國人健康。

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