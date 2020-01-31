繼日本首相安倍晉三與加拿大總理杜魯道呼籲世界衛生組織（WHO）應該納入台灣後，歐洲聯盟對外事務部也表態，面對當前疫情爆發，台灣應被納入WHO。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦召集專家、並做出新型冠狀病毒已成為「國際關注公共衛生緊急事件」的緊急會議上，同樣傳出病例台灣再次缺席。

據中央社報導，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，在一般情況及目前爆發新型冠狀病毒疫情的特別情況下，歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

目前國際紛紛發出挺台聲量，日本首相安倍晉三同日表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織，否則難以防疫。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在國會答詢時，首度明確支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織會議。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）日前在記者會，被問及台灣並非世衛成員將無法取得更新訊息時表示，美方一向致力於與台灣公眾確保密切合作，這是公衛事務，而非政治事務，美方會確保並持續與台灣技術專家交流訊息。

(中時電子報)