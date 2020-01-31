柯文哲和侯友宜試乘。（趙雙傑攝）

新北環狀線第一階段，今日在十四張站舉辦通車典禮。（趙雙傑攝）

新北環狀線第一階段今日在十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統和交通部長林佳龍、台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜等人出席。隨後雙北市長也實際乘坐到新北產業園區站。而環狀線將在下午2時正式營運，並祭出一個月免費試乘的優惠，每日搭車時間也改為早上6時到晚間12時，3月1日起正式收費。

(中時 )