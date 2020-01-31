新北環狀線第一階段通車 下午2時正式營運 12:322020/01/31 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲和侯友宜試乘。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲和侯友宜試乘。（趙雙傑攝） 新北環狀線第一階段，今日在十四張站舉辦通車典禮。（趙雙傑攝） 新北環狀線第一階段今日在十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統和交通部長林佳龍、台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜等人出席。隨後雙北市長也實際乘坐到新北產業園區站。而環狀線將在下午2時正式營運，並祭出一個月免費試乘的優惠，每日搭車時間也改為早上6時到晚間12時，3月1日起正式收費。 (中時 ) #新北 #北市長 #環狀線 #第一 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 武漢肺炎爆口罩荒 新北開工日正常供貨 15:082020/01/28 生活 環狀線通車在即 試乘人次破27萬 17:442020/01/28 生活 盤點14站必逛美景 侯友宜搭環狀線走春 04:102020/01/29 地方新聞 新北捷運環狀線開發案 侯友宜：可帶來500多億商機 17:132020/01/29 政治 愛爾麗熱心公益 捐贈新北一台救護車 04:102020/01/30 產業特刊 新北等縣市政府 取消新春團拜 04:102020/01/30 生活新聞 口罩工廠開工 新北貨源安啦 04:102020/01/30 地方新聞 逛吃北捷環狀線（下）板橋─新莊篇 08:482020/01/30 旅遊 影》捷運環狀線正式通車！蔡、柯、侯三人出席通車典禮 蔡：建設不分黨派 10:062020/01/31 政治 生活熱門新聞 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 武漢肺炎確診病例多、出院人數少 陸專家回應了 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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