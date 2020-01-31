勞動部昨天發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，裡頭共通性注意事項提及雇主應置備適當足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，引發事業單位質疑，勞動部今早再度轉彎，指出指引內的共通性注意事項會用「輔導呼籲」，但會針對醫療院所、醫學實驗室等高風險事業單位檢查，如違反相關規定最高可處30萬元。

準立委高嘉瑜也在臉書上批評，各部會防疫動起來的同時，勞動部關心勞工也是很合理，但要求「雇主負起提供口罩的責任」的同時，政府也必須擔負起提供足夠口罩供給的責任，請勞動部了解一下大型企業雇主的口罩需求，要去哪買？可以大量購買嗎？可以囤積嗎？不要只是發布一個「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」就好像很認真在做事，也酸「勞動部是在哈囉」、「刷存在感的豬隊友」。

指引內「共通性注意事項」提及，事業單位採取必要管理措施，包括置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用；尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用。職安署職業衛生健康組長張國明今天表示，共通性注意事項是針對所有的事業單位，但與第一線人員相較還是有風險程度的差異，目前共通性注意事項會採「輔導呼籲」的方式。

張國明提及，指引內指出交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員有感染危害之虞時，應提供如醫用口罩等措施，但他指出，目前還沒有社區感染、仍未有感染危害之虞；但針對醫療院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體的醫學實驗室的高風險事業單位，並包括高風險工作場所的醫事人員、承攬商勞工及派遣勞工等，應置備充足且合格有效的安全衛生防護具，並使勞工確實使用。

張國明強調，目前職安署僅會針對醫院院所、處理嚴重特殊傳染病肺炎（武漢肺炎）檢體的醫學實驗室等檢查，如違反相關措施可依職安法開罰3萬至30萬元。

(中時 )