陸外交部：將派包機 接回滯留海外湖北人 12:432020/01/31 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國外交部發言人華春瑩。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸外交部發言人華春瑩今表示，考慮到近日湖北特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難，中國政府決定儘快派民航包機把他們直接接回武漢。 (中時 ) #海外 #中國 #武漢 #包機 #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 08:302020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 2020武漢風暴》首位大陸高官死於武漢肺炎 10:352020/01/27 兩岸 武漢青年錄影冒險求救 痛罵政府：Ｘ的！ 11:312020/01/27 兩岸 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 兩岸熱門新聞 陸女發燒上郵輪7000旅客禁下船！台灣苦主現身哀號：羅馬行泡湯了 - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 武漢肺炎／斷網路、搶囤糧 武漢人封城日記揭露殘酷一面 - 兩岸 陸外交部：將派包機 接回滯留海外湖北人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。