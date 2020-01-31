統一獅除了與洋投羅里奇完成續約，年前也與新面孔洛奇簽訂合約，預計明日就會抵達，隨隊開始春訓。趕在開季前，統一獅再積極補強洋將戰力，簽下有大聯盟資歷的新洋投費爾本(Ryan Feierabend)，他最擅長的是蝴蝶球。
年前統一獅與洋將羅里奇及洛奇(Donn Roach)已完成簽訂合約，今日早上投手教練納瓦洛(Jamie Navarro)及洋投羅里奇已經正式抵台，到台南棒球場完成報到，明日起將正式隨隊開訓進行春訓，而洛奇預計在明日抵台。
新洋投費爾本(Ryan Feierabend)，年紀34歲，左投，擅長蝴蝶球球路，2006至2008年曾待西雅圖水手、2014年德州遊騎兵隊、2019年多倫多藍鳥，擁有五年大聯盟資歷。近年2015至2018年主要都在韓職出賽，韓職累積成績41勝49敗，防禦率4.21。2019年主要在3A出賽，成績6勝5敗，防禦率5.53。
(中時 )
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