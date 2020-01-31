武漢肺炎疫情從爆發至今大陸已累積近萬例確診病患，對於防範肺炎疫情，主管千萬勞工的勞動部對防疫規範卻慢半拍！準立委、民進黨台北市議員高嘉瑜就怒嗆勞動部，對於企業雇主的口罩需求置若罔聞，「勞動部是在哈囉」、「何不食肉糜？」，網友也在她臉書留言大讚。

高嘉瑜今(31日)上午在臉書發文痛批勞動部，先是表示「勞動部關心勞工也是很合理，但要求『雇主負起提供口罩的責任』的同時，政府也必須擔負起提供足夠口罩供給的責任！」

原來會高嘉瑜這麼生氣的原因，是因為勞動部職業安全衛生署昨發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，雇主不能禁止其配戴口罩，且雇主須擔負起提供口罩的責任，否則最高可處罰鍰卅萬元( 30萬)。

她懇請請勞動部了解一下「大型企業雇主的口罩需求」。包括「要去哪買？可以大量購買嗎？可以囤積嗎？」，而不要「只是發布一個《因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引》就好像很認真在做事！」。

她除了怒斥勞動部外，更標記數個標籤來開嗆勞動部，「勞動部是在哈囉」、「刷存在感的豬隊友」、「何不食肉糜」、「不是不戴是買不到」、「不是不提供是買不到」。

其他網友也紛紛在她臉書留言抱怨，「真的買不到，要到醫院作復健的人，沒口罩都不敢去醫院治療」、「好立委 不分藍綠 政府有問題就要糾正」、「謝謝高委員幫忙點破這些愚行，勞動部懶政，倒楣了一般民眾」、「真的要幫忙反應！跑好幾家藥局都沒賣口罩！小朋友上學又規訂要戴口罩可以上學！」、「口罩被政府徵用了，雇主又要提供口罩，除非雇主就是政府，否則根本窒礙難行」。

勞動部昨公告《職場安全衛生防護措施指引》共通性注意事項，提及雇主應置備適當足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，引發事業單位質疑，勞動部今早再度轉彎，指出指引內的共通性注意事項會用「輔導呼籲」，但會針對醫療院所、醫學實驗室等高風險事業單位檢查，如違反相關規定最高可處30萬元。

(中時電子報)