罷韓連署如火如荼，發起團體之一「Wecare高雄」30日晚間在臉書發文，澄清與民族一路一處連署書代收點並無合作關係，提醒網友注意，底下隨即有人留言「這是憨粉的」、「韓粉無極限，佩服佩服」；不過，知情網友立刻回覆澄清，這是一名挺郭的反韓人士自發性響應，只是並非官方認證的連署點，「請勿攻擊友軍」、「不希望割草們變成韓粉那樣，到處出征」。

罷韓第二階段連署書傳出有山寨版代收點，「Wecare高雄」昨晚在臉書貼文，高雄民族一路一處民宅前插著「罷韓連署站」旗幟，但外牆廣告卻寫著民眾黨立委候選人李佳玲及宋楚瑜、郭台銘、柯文哲，「Wecare高雄」直指「感謝很多朋友熱心分享資訊，也再次提醒大家，這個不是我們合作的代收點喔！」

貼文一出，網友立刻留言抨擊「韓粉無救、罷韓到底」、「韓粉以為高雄人是北七嗎？一騙再騙，無所不用其極的騙！不能讓牠們得逞！」，也有人認為是韓國瑜指使的「奧步」，痛批「當一個市長，當到需要用這麼卑劣下流的手段來阻擋罷免，坐著這位置有什麼意義？」、「藍政客們如此作法也太下流了吧」。

沒想到，認識這處代收點屋主的網友出面澄清，這是一個挺郭的外省人，反韓已經長達1年多，「大家別激動，這是割草社團的割友住處，他提供自家當連署點，本是好意，但已造成大家誤會，他會撤掉喔」、「這間老闆真是罷韓的，只是不是認證的，不是捕風捉影看到什麼罵什麼，有些人發言還是要注意一下，你可以不去，但別抹殺別人的用心」。

Wecare高雄發起人尹立表示，請參與罷免的市民朋友，以wecare、基進與割草官方粉絲團的公告連署點為主，其餘連署點無法確定收集後是否會繳給主辦單位，請大家前往連署前多留意。

(中時 )