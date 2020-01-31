金價自2019年下半年以來上漲12%至每盎司1550美元以上。最近冠狀病毒爆發令黃金多頭獲得支撐，晨星Morningstar機構認為，2020年的黃金需求將比2018年高出8%，黃金價格約為每盎司1500美元。晨星基本物料股票研究主管Kristoffer Inton認為2020年的黃金需求將比2018年高出8%，主要由ETF和央行的投資相關需求帶動，而目前的經濟和利率環境重新觸動市場對黃金投資需求。

然而金價就此一路走高嗎？晨星Morningstar認為未必，預計金價將在2022年跌至目前每盎司1250美元，對於中國和印度這兩個購入最多金飾的市場，以下因素將抑壓短期和長期的購買力。

短期內，兩國政府的措施或會減少黃金的買入。在中國，北京方面採取措施遏制資本外流，其中包括對黃金進口實施更嚴格的限制。在印度，政府長期以來一直試圖減少黃金進口，從而令貨幣升值。這包括增加稅收，使購買黃金變得更加昂貴。

長期來看，消費者對黃金的喜好將產生變化。從2012年到2018年，中國對黃金的購買量雖然增長了約15%，但同期個人奢侈品的總購買量卻增長了230%；亦反映黃金佔未來整體購買力的份額將有所下降。年輕一代對黃金的喜好比老一代低，將令金飾年度需求增長放緩，減低對黃金的需求。

(時報資訊)