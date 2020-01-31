日本遊戲機廠任天堂（Nintendo）調高Switch銷售目標，供應商之一的旺宏(2337)營運可望受惠，今早買盤追捧股價走揚，盤中漲幅近4%。

日本電玩大廠任天堂(Nintendo)30日於日股盤後公布今年度前三季(2019年4-12月)財報，受惠2019年9月開賣小型廉價版機種「Nintendo Switch Lite」、加上原有的「Nintendo Switch」機種銷售持續強勁，帶動Switch系列機種銷量大增。

任天堂並將年度Switch系列機種全球銷售量目標自原先預估的1,800萬台上修至1,950萬台、將年增15%；Switch平台遊戲軟體銷售目標自1.25億套上修至1.4億套、將年增18%。

旺宏為任天堂Switch唯讀記憶體（ROM）主要供應商。任天堂Switch銷售超乎預期，旺宏營運可望受惠，在市場買盤積極湧入，股價走高，旺宏盤中衝上38元，漲1.5元。30日旺宏股價隨台股重挫，三大法人操作不同調，外資賣超3416張，自營商賣超2097張，投信法人則買超1249張。

旺宏預計2月18日舉辦2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望。旺宏去年第四季營收比前一季下滑，但本季記憶體市況預期不淡，加上去年第一季是相對低檔，旺宏本季可望隨著產業不看淡，業績將淡季不淡、也比去年同期成長。

(時報資訊)