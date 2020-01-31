友達(2409)將於2月6日召開法說會，公布第4季財報及今年第1季展望，近期武漢肺炎導致大陸各產業延後開工，武漢又是面板重鎮之一，是否進一步對2020年面板供需有所改善，亦為焦點。

友達2019年第4季營收619.68億元，年減19.62％，季減11.54％；累計2019年合併營收2,687.9億元，年減12.6％。第4季大尺寸出貨量2,653萬片，季減7.5％，年減6.8％，中小尺寸單季出貨量3,746萬片，季增5.2％，年增16.5％；累計2019年全年大尺寸出貨量約1億824萬片，年減5.7％；全年中小尺寸出貨量約1億3,102萬片，年減21.4％。整體而言，2019年在陸廠產能開出下，面板業是相當辛苦的一年，但因下半年面板廠減產幅度大，加上雙十一及北美黑色星期五銷售告捷，65吋以下電視面板價格成功在2019年11、12月持平甚至反轉，大尺寸面板價格呈現跌深反彈。

而最新的面板報價顯示，在大陸面板廠持續從TV轉移產能至IT的情況下，大部份TV面板尺寸報價月增1～2％，維持谷底彈升之勢，預期TV面板報價上漲動能有望延續到3月。不過，15.6～23.8吋IT面板報價持續下探，1月下旬報價又下滑2％以內，主要大多數面板廠均提高2020年液晶監視器面板出貨目標，加上又有惠科(HKC)投入供應行列，讓IT面板價格持續探底，對友達亦是考驗。

受到武漢疫情擴散，大陸各地政府延後開工時間，武漢面板廠包括京東方10.5代線、華星光電6代線及天馬4.5代線，又以京東方10.5代線於2020年規劃投片量換算面板面積供給約占全球2.3％影響較大，法人認為，若陸系面板廠當地生產受阻，台系面板廠有機會受惠。

(時報資訊)