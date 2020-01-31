台電31日公布「109年度新進僱用人員甄試簡章」，預定招考配電線路維護、機械運轉維護及綜合行政等19類別共728名僱用人員。其中，輸配變電等5類別考生將加考握力測試，最終錄取人員須經1年內部訓練，正式僱用起薪3萬1,487元。

台電說，因應企業永續經營並充實現場技術人力，台電持續招考新進人員，繼去(2019)年8月招募826名新進僱用人員，今年再續招19類別共728名，其中配電線路維護類379名最多，其次為機械運轉維護類66名、變電設備維護類55名、綜合行政類46名、電機運轉維護類38名、輸電線路維護類25名、變電工程類19名、起重技術類16名、會計類15名、土木工程類11名、機械修護類11名、輸電土建工程類10名、輸電線路工程類8名、儀電運轉維護類6名、電機修護類6名、保健物理類6名、電銲技術類5名、車床類3名及重車駕駛及機械操作類3名。

此次新進僱用人員甄試也首度招考輸電土建工程類人員，未來錄取者將投入輸變電工程單位架空、電纜線路及變電所土建工程等相關工作，另一新增之車床類報考者則需具備銑床或車床技術士證。

台電表示，此項甄試採分區錄取，報名時只能選擇某一類及一區報考，考生須審慎選擇報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，持有指定類別技術證照者可加計筆試總分。為因應第一線工作需求，複試除辦理證件查驗及口試，也將辦理現場測試及實作測試。另外，為強化工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要，台電也首度在複試時增加「握力測試」一項，報考配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護、變電工程等5種類別考生，需左、右手握力分別達到30公斤以上才算通過，台電提醒此5種類別的考生可及早準備。

近年來台電持續招考，台電說，今年27歲的丁子恒，是2017年報考配電線路維護類，進入台北南區營業處擔任線路維護的新秀。進公司才2年的他，今年初更代表單位出征台電版奧運-技能競賽。丁子恒畢業於東吳財務工程與精算數學系，一開始選擇進入銀行工作，但為了挑戰自我、跳脫舒適圈，「想了解台電，就要從第一線的配電現場開始」，毅然報考配電線路維護類。丁子恒除了利用下班時間自學苦讀，原本就有運動習慣的他，認為複試的單槓最具挑戰，為讓自己闖關成功，即以台電內部訓練滿分標準的13下為目標鍛鍊自己體能，也因此通過複試成為電力生力軍，並於訓練期間努力學習，取得配電線路裝修和配電電纜裝修丙級證照。

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