苗栗後龍鎮元宵節攻炮城活動，廟方準備了4面媽祖金牌給攻炮城成功民眾。〔謝明俊攝〕

苗栗後龍鎮元宵節攻炮城活動，31日開幕記者會邀來後龍國小扯鈴隊表演。〔謝明俊攝〕

苗栗縣重要元宵節活動─後龍慈雲宮攻炮城，即將在2月7日登場，維期3天，今年廟方為了提高攻炮城熱度，特別準備4面媽祖金牌，要給攻炮城成功民眾，現場另有許多電器用品、腳踏車等多個獎品，鼓勵民眾踴躍前來試身手，現場並發放限量小提燈，苗栗縣長徐耀昌在主持開幕記者會中，希望透過攻炮城活動，將近來猖獗的武漢肺炎遏阻下去。

後龍慈雲宮攻炮城活動，是源自於清朝時期，因瘟疫嚴重肆虐，地方人士經向慈雲宮主神媽祖祈求平安，獲媽姐指示要在廟前搭建炮城，讓信徒以投擲鞭炮來驅趕瘟神，由於鞭炮硝火所產生的消毒作用，果真讓瘟疫停止，因此這個活動就傳承至今，成為後龍鎮重要的元宵節慶活動，並在2009年被苗栗縣政府登錄為無形文化資產。

苗栗後龍鎮元宵節攻炮城活動，將從2月7日正式登場。〔謝明俊攝〕

苗栗後龍鎮元宵節攻炮城活動，將從2月7日正式登場。〔謝明俊攝〕

攻炮城須將手中鞭炮丟入前方3公尺高的炮城裡，才是成功。〔謝明俊攝〕

今年的攻炮城活動，將從2月7日正式展開，維期3天，苗栗縣政府特別請來知名的五洲布袋戲到廟前公演，除了傳統攻炮城外，現場還會發放限量小提燈給民眾。

主辦的慈雲宮為了吸引民眾踴躍參加攻炮城，特別以去年一年中各地信徒捐贈給慈雲宮媽姐的金牌，全部集合起來重新打造成媽祖金牌，廟方今年共準備了3面媽祖金牌，苗栗縣政府並加碼贊助一面金牌下，共有4面金牌要發給供攻炮城成功的民眾領取，民眾只要能夠將手中鞭砲丟入3公尺高的炮城裡，並點燃裡面火藥，就可獲得媽祖金牌。其它還有多項電器用品、腳踏車等獎品，提供給攻炮城成功民眾，來吸引民眾踴躍參加。

苗栗後龍鎮元宵節攻炮城活動，31日開幕記者會，後龍鎮民代表陳國忠〔右二〕幸運攻下炮城，拿下第1面媽祖金牌。〔謝明俊攝〕

後龍國小表演精彩扯鈴。

31日上午，廟方舉行開幕記者會，苗栗縣長徐耀昌到場致詞時，祈求藉由攻炮城活動來遏阻近來猖獗的武漢肺火，稍後，徐耀昌與副議長李文斌等人示範攻炮城，結果後龍鎮代表陳國忠幸運攻下炮城，拿下首面媽祖金牌。

後龍鎮長朱秋隆說明攻炮城由來。

(中時 )