生產保力達B的保力達公司，8年前被發現玻璃容器螺旋鋁蓋內墊使用PVC材質，要求補繳3億多元，保力達聲請釋憲，董事長呂百倉到憲法法庭喊冤，質疑 「小瓶蓋卻比醬瓜大瓶蓋貴」。司法院大法官下午4點半公布釋憲結果。

本案違憲爭議在於《廢棄物清理法》「授權」容器回收清除處理費 的費率由環保署核定，但目前環保署的作法是針對聚氯乙烯PVC材質 的容器，不管瓶身或只有瓶蓋等附件是PVC材質，全部一律課徵回收 費，徵得的費用做為補貼清潔隊資源回收等基金使用。

環保署代表主張，回收清除處理費有法律授權，沒有違反法律保留 原則，且課徵方法已有效杜絕台灣容器使用PVC材質；容器瓶身與附 件分別計費課稅，在實務上做法相當不可行。

聲請人保力達公司則表示，非常願意共同承擔維護環境的責任，但 目前課徵的標準有問題，環保署課徵方式在減少汙染目的與手段上， 欠缺關聯性與正當性，環保署費率課徵計算方式違憲。

(中時 )