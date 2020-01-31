柯文哲、侯友宜自新店十四張站搭乘至新北產業園區站。(吳亮賢攝)

新北市捷運環狀線今(31)正式通車，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜上午參加通車典禮後，一同自新店十四張站搭乘至新北產業園區站，談起搭乘心得，2人都大力讚許，侯友宜也表示，感謝郝龍斌前市長及柯文哲市長的努力，雙北合作創造雙贏。

侯友宜表示，環狀線今天做的這麼好，除了從郝市長開始推動，還有柯市長這五年來的辛苦，以及台北捷運局及捷運公司全力為新北市興建環狀線，「相信大家今天坐起來很享受、非常穩定。」

侯友宜說，需要改善的部分都解決了，十分謝謝台北市府團隊幫忙，雙北合作帶給市民更大便利，環狀線可以紓解台北市路網壓力，讓民眾直接在新北市轉乘，「一個大台北生活圈，我們一起合作，可以創造雙贏。」

對於搭乘心得，柯文哲大力稱讚「捷運工程品質相當好，沒有人會有抱怨」，但他也指出，常在講施工的時間太少，因居民都會抗議噪音、交通不便，「從台北市拆除忠孝橋、中正橋引道的經驗，工程是可以加快的，但有個條件，附近居民對於噪音、交通管制忍受度要提高，不然沒辦法。」

(中時 )