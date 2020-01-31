蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等今（31日）上午10時許出席捷運環狀線通車典禮，但前新北市長朱立倫卻缺席，侯友宜自曝曾打了2次電話給朱，但朱卻回覆已看過且另有事情，所以無法出席。

侯友宜表示，民眾盼環狀線多年，對於新北市而言，這是貫穿新北市最便利的交通，代表新北市生活圈跨向另一個里程碑，一條捷運改變了新北市，翻轉新北市的大建設，市民更期待未來的大建設可以帶動大台北、帶動台灣。

侯友宜表示，非常感謝曾經為新北市付出的朋友，環狀線從蘇貞昌進行路線規畫，感謝前台北縣長周錫瑋把BOT方式改成政府自辦，委由台北市捷運局興建，當時的馬英九總統也大力幫忙，雖然他們沒有出席通車典禮，但是很謝謝他們。

侯友宜也提到要非常感謝前新北市長朱立倫及前台北市長郝龍斌、柯文哲等，朱市長負責整個細部計畫、土地徵收、民代溝通，自己擔任市長1年多，但在新北市已經9年多，每天都會經過環狀線，每天都會看它一眼。

侯友宜致詞時也自曝曾打了2次電話給朱立倫，他向朱說，「8年來，你的辛苦應該被看見、被肯定！希望可以出席。」但是朱回覆說已經來看過環狀線且另有事情，所以無法出席通車典禮，但會持續關注新北市的捷運發展。

(中時 )