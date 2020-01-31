高雄一名台商隱匿武漢肺炎病情，跑到「金芭黎」舞廳消費，遭「護國舞小姐」揭發，但舞廳過年期間被迫停業兩天消毒，生意大受影響。有鑑於此，台中酒店龍頭金錢豹全力實施「顧鈔票大作戰」，包括酒店小姐、幹部、員工在內，一律全部戴上口罩，連客人進出也要量體溫。

金錢豹酒店全體上下員工，全程配戴口罩，深怕「中獎」影響生意。（圖／翻攝自金錢豹KTV酒店粉絲專頁）

據酒店幹部表示，金錢豹4個營業樓層，每層樓一天營業額近百萬，豈能容許任何閃失。也有員工表示，其實在武漢肺炎疫情傳出之前，流感正值高峰期，公司已要求所有員工到公司打卡上班時就先須量體溫，疫情爆發後也製作防疫卡給小姐參考。

只是許多民眾也好奇問：「小姐帶口罩怎麼喝酒？」、「小姐帶口罩怎麼看得到漂不漂亮？」。

酒店幹部透露，雖然一時不便，但上門的多數都是熟客，對於光顧的客人是否有出國或是前往大陸，大都能掌握，所以確認體溫、身體狀況沒問題後，小姐取下口罩也不會太擔心害怕。

(中時電子報)