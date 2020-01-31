行政院農業委員會農糧署為鼓勵稻農種植高品質稻穀，辦理保價收購與直接給付雙軌並行制度，由農民自由選擇參加，目前各基層公所及農會正加快腳步為農民服務，申報期限至2月7日截止，提醒稻農把握最後一周，踴躍前往戶籍所在地公所或農會辦理申報。

農糧署表示，農友種稻之土地如符合繳售公糧稻穀資格，且2013到2015年任一年度取得稻米產銷履歷驗證，或同期作申報種稻有案、參加稻米產銷契作集團產區，經營運主體契作收購有案者，都可以申報稻作直接給付，第1、2期作給付金分別為每公頃1萬3500元、1萬元，此外，為引導農友生產符合市場需求的稻米，與稻米產銷契作集團產區契作的農友，還可以領到額外加碼的優質稻米獎勵金每公頃3,000元，給付金每期作最高可申報1.65萬元。

農糧署指出，為因應國內稻米生產過剩，也同時推廣重點發展作物，農糧署亦輔導農友配合「對地綠色環境給付計畫」調整為種植具競爭力之轉(契)作作物，並依作物種類給付每公頃2.5～6萬元轉(契)作補貼，同時結合「大糧倉計畫」透過建構代耕體系擴大規模、建立集團產區及採後處理中心，推動水稻田轉作雜糧，平衡供需。

(中時 )