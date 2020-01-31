新竹地檢署偵辦前新竹市議員李黃錦燕涉犯貪污治罪條例案，最高法院日前駁回上訴而確定，李黃錦燕涉遭判處有期徒刑4年部分，檢察官31日傳喚李黃錦燕涉到案後，發監執行。
檢方指出，李黃錦燕涉於民國89年至99年間，利用擔任新竹市議員聘請公費助理之職務上機會，以人頭助理名義向市議會詐領助理費後，供己私用，共詐得942萬6千餘元。
檢察官在民國99年6月間將李黃錦燕涉起訴後，經台灣高等法院3次審理，最後於108年8月1日將李黃錦燕涉判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，並宣告沒收將上開犯罪所得。
李黃錦燕提出上訴，最高法院在1月21日駁回上訴而確定，隨即由最高檢察署層轉通知竹檢並要求啟動防逃機制。
竹檢隨即分案辦理執行作業，由執行檢察官開立傳票通知李黃錦燕，春節年假期間按日至竹檢法警室報到，31日上午10時許到案執行，李黃錦燕均按時報到，配合發監執行。
(中時 )
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