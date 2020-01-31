台股在農曆年後的連續兩個交易日，盤中在中午12時之前的成交值就突破2千億元，市場聯想不排除外資落跑或本土法人大減碼；無論如何，在武漢肺炎疫仍未有效控制下，台股極短線爆大量，投資人操作或仍暫宜保守。

資深析師林成蔭指出，外資昨日賣超雖達177億元，但並未超過去年8月2日的單日賣超196億元，而當時大盤僅下挫182點，惟昨紅盤日卻重挫696點，顯示外資並未全然看淡台股。

而昨賣超打落大盤者，不排除應與本土法人、大股東與主力群等市場大戶調節持股，減碼持股部位有關。不過，八大官股券商與部分公營法人，及年前減碼使持股部位相對偏的中實戶等，也有逢低進場卡位動作，係盤勢極短線成交量欲小不易主因。

今日大盤迄中午12時的成交值再度突破2千億元，初估總體上市、櫃單日成交值或仍向3千億元靠攏，顯示短線搶反彈、法人換股操作與積極當日沖銷帽客相對積極，這狀況若硬要說是高檔良性換手，仍言之過早。

林成蔭表示，短線巨量使盤勢不排除在11500點附近箱型整理，靜待市場籌碼有效沈澱，惟這仍需觀察下列項變數：

其一，係大陸股市在下周一開盤，需密切關注市場心理狀態，簡單的說，即人潮再度聚集後，對新型冠狀病毒的變化為何。

其二係武漢與大陸沿海地區，包括台商等企業陸續復工狀況，也是人潮大移動，對疫情的影響。

而武漢肺炎的病徵，潛伏期係7~14天，因此整體來看，此波疫情能否有效掌控，最遲或在3月初比較明朗，設若疫情仍失控，則持股還需偏保守，而疫情若被有效掌控，則台股回歸基本面的大波段行情，仍審慎樂觀。

(工商 )