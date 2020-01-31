發生在2014年的新北市呂姓建商遭綁架勒贖300萬元，主謀廖柏傑被判刑11年6月確定，當時在逃遭通緝的共犯黃鴻旻，去年11月被逮捕到案，台北地檢署31日依擄人勒贖罪將黃男起訴。

當時參興的其他共犯包括洪瑞䜢被判刑9年確定；黃介陽被台北地方法院判刑7年6月，高等法院駁回上訴；提供藏匿肉票地點的廖廷哲，因以為只是債務糾紛，未參與勒贖計畫，也沒分到贓款，依幫助剝奪他人行動自由罪判刑6月確定。

北院判決指出，有強盜、毒品科的廖柏傑租車，並換上偷來的車牌，另購入制式半自動槍，在2014年11月21日凌晨，趁呂姓建商駕車返家時，夥同洪男上前押人，當時呂姓建商奮力抵抗，與洪男爆發扭打，此時廖男持槍抵住呂姓建商的腰部，恐嚇「再抵抗就要開槍了」，呂姓建商不得已只好放棄並被綑綁帶走。

途中綁匪對呂聲稱「我們是在跑路，需準備2000萬元」、「老大我們是求財的」，呂殺價到300萬元後，綁匪逼他簽下300萬元借據，並用呂的手機打給呂妻要求付贖金並稱「嫂子，不好意思，要處理錢的事情，錢如果拿到，就會讓你老公回去」。當天早上呂妻依綁匪所求，帶300萬元現金前往交款，呂這才獲釋放。

警方在2015年2月10日先逮捕廖柏傑，其他共犯陸續落網。

(中時 )