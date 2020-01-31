PCB廠—定穎(6251)因在湖北黃石有廠區，在新型冠狀病毒疫情首當其衝，不過定穎表示，公司在農曆年交通管制前即已將黃石廠的成品拉往昆山廠，並且持續生產，在廠區內的員工可以繼續工作，加上廠區高度自動化，目前工廠運作正常，供應鏈及出貨也無虞，因此疫情對公司的營運無重大影響。

定穎在大陸有昆山及湖北黃石兩個廠區，其中昆山廠月產能約220萬平方呎，佔公司營收比重約70%，黃石廠於2017年9月投產，目前月產能為100萬平方呎，約佔公司營收比重30%。

定穎表示，大陸政府對於停工、復工、物流有明確定義，其中停工的定義為大陸政府在農曆年節期間宣布工業區停工到2月10日，在宣布停工之前已經在廠房內工作的員工可以繼續工作，但不能再招募新員工；待復工日後可以重新招募新員工，由於廠區防護嚴密，成為員工庇護所，因此黃石廠員工離職率很低，加上高度自動化的設計，對人工依存度降低許多，加上原物料供應鏈亦已建立無虞，目前廠區運作正常。

在物流方面，定穎表示，部份城市全面關閉對外的大眾交通和禁止私人車輛進出，但未禁止境內的運輸，部份城市僅關閉對外的大眾交通，並未禁止私人車輛進出，也未禁止境內的運輸。廠商可依照各城市的限制和自己的需求，在境內運輸或者跨境運輸。

定穎強調，公司在農曆年封城前即已將黃石廠貨拉往昆山廠，且廠區運作正常，可望降低疫情對公司營運的影響。

(時報資訊)