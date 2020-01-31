武漢肺炎疫情升溫，觀光股首當其衝，類股指數昨（30）日重挫8.09％，今（31）日續跌逾2％，早盤一度下跌3％、下探87.77點，創2009年3月中以來近11年低點。不過，半數個股已止跌回升，以中國大陸營收貢獻、陸客關聯度較高的中概股表現明顯續疲。

為有效防止武漢肺炎疫情擴散，交通部觀光局除請旅行業暫停接待陸客團外，亦將暫停組團赴中國大陸（不含港澳）旅遊期限延長至2月底。除了旅行社營運首當其衝，疫情增溫亦使企業考慮取消原定春酒聚會，對飯店及餐飲業者營運亦造成干擾。

觀光類股歷經昨日重挫後，今日表現仍明顯偏弱，但個股表現則出現明顯差異。中國大陸營收貢獻較高、與陸客關聯度較高的中概股及旅行社表現續疲，但以台灣內需市場為主的餐飲、飯店類股則止跌回升。

以台灣為營運重心的餐飲類股表現轉強，韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）漲逾4.5％，代理摩斯漢堡的安心（1259）漲逾2％居次，觀光股王瓦城（2729）回升小漲1.6％。宴會餐飲業者御頂（3522）、新天地（8940）亦分別漲逾1％、約0.5％。

飯店業者股價亦普遍好轉，績優生晶華（2707）一度反彈近3％，國賓（2704）在買盤敲進下強彈逾5％，六福（2705）、第一店（2706）亦持穩紅盤。旅行業者中，鳳凰（5706）震盪力守平盤，五福（2745）下跌約1.8％，雄獅（2731）則續跌3.7％。

中概股表現持續疲弱，主營陸客購物站的寶得利（5301）、以中國大陸為主要營運據點的美食-KY（2723）及雅茗-KY（2726）均同步再殺跌停，雅茗盤中打開跌停，惟跌幅仍逾9％。六角（2732）走勢震盪，一度翻紅後又驟跌逾9％，午盤跌幅收斂至約5％。

經營「健身工廠」的柏文雖強調屬於內需型產業，武漢肺炎疫情對營運影響不大，但市場仍擔心疫情將對私人教練課程及入會費業務成長造成衝擊，今日股價續跌逾5.5％，一度重挫8.7％。飯店業者華園（2702）亦持續重挫逾7％。

(時報資訊)