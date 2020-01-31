武漢肺炎緊張，夾娃娃機台出現口罩，有人有人連夾兩次都落空，490元保夾也惹議。（許家寧攝）

基隆愛三路一處娃娃機搭上午武漢肺炎熱，提供口罩讓人夾取。（許家寧攝）

武漢肺炎疫情持續升溫，各地出現口罩荒，政府將口罩列為戰備物資，今起全面徵用口罩工廠並統一調度，基隆昨先傳出有婦人霸佔販賣機狂投幣掃貨，今又有娃娃機出現口罩供人夾取，引來民眾質疑沒有機台沒販買許可，490元「保夾」更有大發國難財之嫌。

武漢肺炎疫情延燒引發口罩慌，政府透過超商通路每天釋出200萬片儲備口罩，今早有超商6點半鋪貨600個口罩，沒多久被排隊民眾「秒殺」，不少市民買不到口罩忍不住破口大罵，痛批昨天基隆醫院口罩販賣機就有人超買掃貨，害得大家買不到。

各地一罩難求，基隆廟口愛三路一處娃娃機台搭上武漢肺炎熱潮，有機台擺放不少口罩讓人夾取，標示投幣490元保夾，由於販賣醫療用口罩，需要各縣市衛生局核發的藥商許可執照，到處買不到口罩的情形下，口罩貨源以及是否合格都引來民眾質疑。

記者連夾兩次都落空，經聯絡機台老闆「山豬」表示，他昨天在好市多剛好買到一盒醫療用口罩，想說基隆廟口附近遊客很多，看到很多人買不到口罩，決定分裝後「分享」給買不到的人，他強調，買不到的人跟他講，他也會直接打開機台贈送，絕對不可能發國難財！

(中時 )