台中市政府教育局舉辦全國花燈競賽，來自全國各地參賽的花燈將於2月8日至2月23日齊聚后里森林園區的花燈競賽燈區；教育局長楊振昇說，由大里區內新國小製作的「鼠戲繡球」、「內新好鯨彩」兩件花燈作品也將參展，歡迎大家前來賞燈、大飽眼福。

楊振昇指出，為讓學生們認識作品、推廣花燈藝術，內新國小日前舉辦點燈活動，由創作「鼠戲繡球」的蘇佳霖、林本源老師及創作「內新好鯨彩」的張雪珍、郭雪芬、陳淑吟老師分享設計理念與製作過程，並安排拋繡球、為花燈貼眼睛活動。

內新國小校長張文綺說，花燈作品是老師們嘔心瀝血的創作，希望藉由點燈讓學生們認識花燈創作的過程。葉同學說，鯨魚造型的花燈很可愛，會跟爸媽一起去看燈會，找學校製作的花燈；黃同學也希望老師的創作能得到好成績。

教育局強調，2020台灣燈會主展區2月8日至2月23日將於后里花博園區開展，現場有各式各樣具特色的花燈，歡迎大家一起來台中遊玩、賞燈。

(中時 )