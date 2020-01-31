新竹市成德高中九年級學生杜立暘，本為標槍項目選手，改練撐竿跳高項目僅1年，參加「109年冬季全國室內撐竿跳高」比賽，奪得國中男子組金牌殊榮。市長林智堅勉勵他再接再厲，期盼在全國中等學校運動會拿下好成績。

「虎父無犬子！」成德高中校長楊青山說，杜立暘是田徑教練杜茂生的孩子，「杜教」在新竹市擔任田徑投擲教練22年，並是中華民國田徑協會全國潛優投擲教練，訓練出多位國家級選手。

杜立暘原就讀於新竹縣，為獲得更好訓練，國中八年級才跟隨父親轉學至成德高中，直接接受父親指導，原訓練專長項目為標槍，經教練團評估後改練撐竿跳高，短短1年的時間就站上全國冠軍，實屬不易。

杜立暘表示，從標槍轉向撐竿跳，是非常大的挑戰，撐竿跳最困難的是要助跑、起跳又要做竿上的動作，還不能讓橫杆掉落，這次成績讓他更有信心接受之後的訓練和設定更高的目標。

杜茂生指出，訓練是生活的一部份，起初讓兒子從標槍改練撐竿跳高，目的是訓練上肢，幫助標槍能擲得更遠，或許是兒子有不錯的協調能力與加上好的速度素質，才能在撐竿跳訓練上屢創佳績。

教育處長黃錦能表示，為延續成德高中培訓新竹市及國家更優秀田徑選手，已投注百萬經費購置訓練所需的安全墊及撐竿跳竿設備，未來也會在運動發展經費持續給予協助，讓成德高中各項田徑比賽均能為市爭光。

(中時 )