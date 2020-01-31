擴港刻不容緩。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣富岡漁港30日晚間11點多傳出貨輪擦撞客輪意外，造成往返綠島的交通船右側破損，窗戶整個位移，所幸無人員傷亡，目前正由海巡單位深入調查釐清事故原因，這起事件也顯示出擴港刻不容緩，縣府農業處將加速進行富岡港擴建計畫。

海巡署台東分署表示，這起船隻擦撞事件發生在30日晚間11點多，1艘200頓載運砂石建材的東永發號貨輪，由富岡港口要開往蘭嶼，在港區轉舵時，疑似未注意距離，船頭擦撞到停泊在港內等待歲修的綠島之星2號交通船，造成460頓的綠島之星2號客輪右側倉庫破損，幸好船上沒人，無人員傷亡。

富岡港漁民表示，富岡港口進出船隻眾多，有貨輪、客輪及漁船，每天進進出出，一個不注意就會發生碰撞意外，這起事件也顯示出擴建港區刻不容緩，要加緊速度。

針對港區擴建，台東縣府農業處長許家豪表示，已經向漁業署及中央提出擴建富岡港區計畫，經費也在5年前核定撥款，目前正加緊施工，會要求包商在品質及安全的前提下來加緊施工，預計在2年後可以全部完工，目前正式過度時期，也呼籲進出船隻務必注意小心。

(中時 )