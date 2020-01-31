台灣已有9例確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，關於2月8日的台灣燈會是否如期舉辦，交通部長林佳龍今（31日）表示，交通部和中央疫情指揮中心密切聯繫，目前規畫將如期進行。

林佳龍表示，會做好參與燈會民眾的健康管理，並隨疫情發展做好各種因應措施，「還是如期規畫中！」

(中時 )