迎接新國會，立法院正副院長選舉明天（2月1日）登場，國民黨中央今（31）日舉辦新科立委座談會，推舉立委賴士葆及楊瓊瓔搭檔競選正副院長，新任黨團幹部則由立委林為洲擔任總召，立委蔣萬安擔任書記長、立委林奕華擔任首席副書記長。

至於民進黨則確定推派前行政院長游錫堃，搭配立法院副院長蔡其昌「堃昌配」角逐，由於民進黨具有61席單獨過半優勢，因此兩人當選應無懸念。至於黨團幹部則由柯建銘續任總召、立委鄭運鵬擔任幹事長，鍾佳濱擔任書記長。

國民黨主席林榮德上午表示，國民黨本屆立法委員雖只有38席，但他相信將會是最有戰力的黨團。國民黨目前有兩大改革方向：第一，結構要年輕化、民意化。二，成立「改革委員會」，3月底前提出具體的改革意見。

國民黨代理秘書長曾銘宗表示，國民黨第九屆立法院黨團的表現，在媒體支持度調查上都領先民進黨團，打下不錯的基礎。第十屆黨籍立委雖然只有38席，但他相信只要好好論述，做好攻防策略，一定可以大幅提升國民黨在外界的觀感與支持度。

(工商 )