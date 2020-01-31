「台灣濱崎步」王彩樺日前登上外景實境競賽節目《綜藝3國智》，配合金鼠年開工氣氛，大玩永久加薪10%的「開工加薪大作戰」主題遊戲。關主黃豪平也對主持群喊話：「畢竟『肥水不落外人田』，請大家好好把握，別把機會讓給來賓了！」王彩樺立刻雙手抱住王少偉的臂膀，還不忘嬌嗔說：「不要這樣說，那我絕對不是外人。」逗趣又迅速的反應，笑翻全場。

聽到王彩樺對自己深情喊話的王少偉也笑回：「可以、可以！」此時王彩樺變本加厲再加甜喊：「老公，對不對？」聽到突如其來的一聲「老公」嚇的王少偉不知所措，只好呆呆站在原地對著王彩樺傻笑，反而是馬力歐在一旁看不下去，出聲制止：「彩樺姐您不是外人，現在這樣是有點『嚇人』了。」

之後黃豪平在調查眾人的新年新希望時，又被大夥捉弄開玩笑說：「最想換關主。」就連王彩樺詢問原因為何時，黃豪平依然假裝沒聽到，此時王少偉開腔表示：「豪平去年一整年主持下來，都以為自己是黃子佼了啦！」嚇的黃豪平連忙否認，王彩樺則順勢擺起演藝圈大姐的架式，對黃豪平說：「主持完金鐘紅毯就覺得自己很屌了？」超嗆辣言論嚇歪在場所有人。

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(中時電子報)