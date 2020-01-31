桃園市1名姜姓男子6年前誆稱有「門路」，可以代為申請彩券牌並以此行騙，其中1名婦人信以為真繳10萬元給姜男，但男子拿到錢後卻音訊全無，29日凌晨，姜男到一彩券行買彩券，遭被害婦人一眼認出，立即報警抓人；警方訊後依詐欺罪嫌將姜男移送檢方偵辦。

根據了解，姜男（60歲）專門鎖定彩券行詐騙，2014年5月間向被害婦人聲稱有「門路」，可以代為申請牌照，婦人不疑有他交付10萬元現金，姜男為取得被害婦人信任，還開了1張支票給婦人當抵押，未料姜男拿了錢後至此人間蒸發，被害婦人後來查出，有不少人都被姜男以相同手法詐騙。

本月29日凌晨，姜男至桃園區某彩券行買彩券，被害婦人一眼就認出是6年前詐騙她的男子，立即不動聲色向警方報案抓人。

被害婦人指證，6年前遭姜男騙了辛苦賺來的10萬元後，她一直沒忘記姜男，這次老天有眼，終於在6年後趁姜男上門報警將他逮個正著；警方偵訊後依詐欺罪嫌將姜男移送法辦。

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(中時電子報)