高雄市長韓國瑜在總統大選創下空前大敗後，外界關注韓若被罷免後，下一步是再戰2024還是選黨主席。對此，資深媒體人鄭佩芬直言，很悲哀，國民黨如果真的因為韓國瑜罷免而垮掉，那這樣的政黨關掉算了！國民黨內還是有許多優秀人才，並不是只有韓國瑜一個人。

鄭佩芬在政論節目《突發琪想》上表示，國民黨真的蠻悲哀的，弄了半天，總統立院都雙輸，結果現在卻任由韓國瑜在市長還是黨主席之間做抉擇，甚至是2024！請問國民黨只剩下韓國瑜一人嗎？結果在初選時，前國民黨立委侯彩鳳說，國民黨沒有韓國瑜還剩下什麼？現在藍營大敗，國民黨台北市議員王鴻薇說，「如果你們讓韓國瑜被罷免的話，更是滅國民黨」。

鄭佩芬無奈直言，好吧，不論是國民黨立委江啟臣或是藍營縣市長說要幫助韓國瑜挺過罷免危機，請問要怎麼幫助，幫韓國瑜當高雄市長嗎？還是教韓國瑜怎麼當市長，如果連個市長都要人教，那憑什麼韓國瑜可以逃過這次罷免？憑什麼2024還是韓國瑜？

鄭佩芬表示，國民黨會因為韓國瑜被罷免就垮掉了嗎？如果一個泱泱大黨淪落到這種地步，這樣的政黨乾脆關掉算了！現在國民黨要鞭策韓國瑜做一個好市長，所謂的好市長就是韓要把當初答應高雄人的承諾付諸實現，這才是最重要的關鍵。

鄭佩芬直言，國民黨不是只有韓國瑜，韓是軍人出身沒錯，可是黃復興黨部就一定挺韓？別忘了「天下之大，不是只有你一個人」！前行政院長郝柏村比韓更有威力，前台北市長郝龍斌書也讀得比韓好，做人也正直，他有什麼條件是比韓差？

(中時電子報)