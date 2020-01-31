新北市捷運環狀線今(31)上午在新店十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜也難得同台，媒體提問，似乎柯、蔡兩人互動很少，柯文哲回應，「我又不是故意的，侯市長卡在中間」，侯友宜則在一旁緩頰，因為在談雙北合作的事情，環狀線需要有柯市長的幫忙。

(中時 )