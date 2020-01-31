與小英同台互動冷？ 柯：侯友宜卡中間 12:532020/01/31 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜難得同台。(摘自中時電子報直播) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市捷運環狀線今(31)上午在新店十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜也難得同台，媒體提問，似乎柯、蔡兩人互動很少，柯文哲回應，「我又不是故意的，侯市長卡在中間」，侯友宜則在一旁緩頰，因為在談雙北合作的事情，環狀線需要有柯市長的幫忙。 (中時 ) #侯友宜 #市長 #柯文哲 #環狀線 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜廟宇祈福 戴口罩發福袋 11:512020/01/27 政治 柯文哲：不只會拆橋 更會蓋新橋 17:472020/01/27 政治 侯友宜戴口罩發紅包 侯：只是建議自我健康管理 12:572020/01/28 政治 環狀線通車在即 試乘人次破27萬 17:442020/01/28 生活 柯文哲是逆風之王嗎？網友神分析 10:002020/01/29 政治 盤點14站必逛美景 侯友宜搭環狀線走春 04:102020/01/29 地方新聞 鬧口罩荒 侯友宜：新北市口罩工廠已全面生產 12:232020/01/29 政治 新北捷運環狀線開發案 侯友宜：可帶來500多億商機 17:132020/01/29 政治 視察超商物流 侯友宜：口罩供貨穩定勿恐慌 17:262020/01/29 生活 影》捷運環狀線正式通車！蔡、柯、侯三人出席通車典禮 蔡：建設不分黨派 10:062020/01/31 政治 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 范瑋琪願為「狗官說」向蘇貞昌當面致歉！何志偉證實：別再造口業 - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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