國立中山大學今發布新聞稿表示，武漢肺炎全球蔓延，原定2月17日開學，開會討論後，決定延後一週，將開學日改為2月24日，已發信通知全校學生，做好防疫和安心學習等措施。

根據《中央社》報導，昨日國立中山大學召集全校各單位代表，研擬防疫的相關措施，考量到6月底仍有時間供學期彈性運用，因此決議延後一周開學，降低校園傳播機率。目前也已報請教育部備查。

此外，中山大學陸生返台時間為2月13日到17日，因此學校也將通知學生，盡量於2月10日左右返校，檢疫14日後約為2月24日，可錯開本籍生返校的時間，讓行政人員不會因防疫而忙到不可開交。同時，也能提早解除宿舍管制時間、恢復原本的床位安排。

中山大學也擬訂「安心就學」的措施，保障學生的權益，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學與畢業資格等，都有相對應的做法；而針對無法返校、因隔離無法學習者，學校也將視個案的需求，以非同步錄影的方式讓學生修課。

而北部大學的部分，將要等到下周一開會才會得知。

(中時電子報)