藝人范瑋琪痛斥行政院長蘇貞昌「狗官」，引發網友圍剿，為了息事寧人PO文澄清：「我不知道，真的不知道台灣居然缺乏口罩」，無奈多數網友仍不買帳，連名作家苦苓都無言表示：「就是有一些豬特別笨，我們也懶得再說他們了」。

苦苓表示武漢肺炎延燒，無奈台灣國際地位遭打壓，導致被拒於世衛組織防疫體系之外，讓他感嘆「誰把政治放在人道前面，大家應該看得很清楚」，接著話鋒一轉把矛頭對準范瑋琪，表示台灣政府禁止口罩出口一個月，居然有票藝人叫嚷著「台灣政府沒人性」，卻不知道台灣口罩九成仰賴大陸進口，如今大陸自顧不暇不可能再出口給我們，當然要多預留些以防疫情擴散，不諱言：「這是豬腦袋都想得通的道理，但就是有些豬特別笨，我們也懶得再說他們」。

苦苓臉書全文。（圖/苦苓臉書）

苦苓更不忘向范瑋琪等人喊話，若這麼「愛大陸」就帶著防疫物資，親自到武漢疫區搶救「同胞」，這才是件有「人性光輝」的事，到時一定不忘幫忙拍手喝采。

(中時電子報)