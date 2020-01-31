陳姓女子在師範大學運動場結識一名男子，兩人在LINE互加好友並聊天，陳女竟是受徵信業者委託在男子車上加裝GPS追蹤的「女間諜」，陳女在LINE向男子坦承，並經車廠檢查後證實，台北地檢署偵查後，31日依妨害祕密罪將陳女起訴。

檢警調查，陳姓女子今年1月初在大安區國立師範大學運動場跑步運動，認識了也在跑步的被害男子，於是互相交換LINE，並連續聊了幾天，情況正常。不料，陳女某天竟然告訴被害男子，她受徵信社委請在男子車上加裝GPS追蹤器，追蹤男子的行蹤，但因過意不去，所以向男子坦承。

被害男子嚇了一跳，趕快到保養廠檢查自己的車子，竟然真的發現追蹤器，被害男子認為與陳女只是萍水相逢，竟被侵犯隱私，於是向警方提告；不過，陳女在檢警偵查中都沒有現身，檢方發布通緝後，才將陳女逮捕到案。

不過，陳女否認犯案，表示沒有加裝追蹤器，而且她的LINE帳號被盜用，根本不是她犯罪。但是，陳女對於LINE的對話紀錄中向被害男子坦承，而且確實在車上檢查出追蹤器一事無法自圓其說，檢方不採陳女供詞，依妨害祕密罪將她起訴。B

(中時 )