IBM宣布，執行長羅美蒂（Ginni Rometty）自4月6日起卸任，由公司高層克里希納（Arvind Krishna）接替成為IBM第10位執行長。

消息一出，IBM周四盤後股價大漲3％。羅美蒂擔任IBM執行長8年期間，該公司股價跌落26％，同期標普500指數飆升160％。

57歲的克里希納出生於印度，畢業於坎普爾印度理工學院，隨後在伊利諾伊大學香檳分校取得電機博士學位。他1990年加入IBM，現任IBM雲端和認知軟體事業資深副總裁，他過去曾在防護軟體與資訊管理部門，同時也是15項專利的共同作者。

IBM表示，羅美蒂續任執行董事長至年底，之後將會退休。

IBM另宣布由紅帽（Red Hat）前執行長懷特赫斯特（Jim Whitehurst ）擔任總裁。IBM在去年7月以340億美元收購紅帽。

現年62歲的羅美蒂自2012年接任IBM執行長和總裁，她在任內積極帶領IBM發展雲端服務，出脫部分業務，包括2014年將低階伺服器部門出售予聯想。

(工商 )