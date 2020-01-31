本週氣溫直直落，國民健康署長王英偉署長提醒，三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、血壓監測、定期回診和飲食控制外，「保暖」是最基本的自我保護行為，適時增添衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，確實做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。

國健署說，連續性低溫時，慢性疾病患者及65歲以上長輩應注意保暖，研究發現低溫引發的腦中風，最容易發生在曝露於低溫環境中的前2-3小時。面對冬季非常乾燥氣候，老年人可能因體內水分不足，使得血液黏稠度增加，容易導致心肌梗塞、腦中風等心血管疾病。

另依據國民健康署調查發現，「臥室、客廳、浴室」為室內跌傷前三危險地點。王英偉特別提醒，家中長輩在家除了要預防跌倒外，也要適時補充溫開水，暖身之餘亦可避免血液過度黏稠而增加腦中風機率。

除天冷注意保暖外，國健署說，冬季期間使用瓦斯熱水器及爐具機會增加，常因居家環境通風不良或忽視使用安全，而發生一氧化碳中毒之傷亡事故，如有使用上述器具要記得將窗戶打開保持空氣流通。

另使用暖暖包、熱水袋做局部保暖時，國健署提醒，要避免長時間使用於同一個部位，尤其糖尿病或有週邊血管疾病的病人，對溫度的感覺較遲鈍，使用時更應特別小心以免燙傷。

(工商 )