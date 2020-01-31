應華精密（5392）因應電動車世代，以及後續之機器人AI世代，再一次進行大規模之調整及投資，於2019年下半年接連完成捷邦國際合併案、日本 Sol-plus株式會社收購案、日本 Living Robot 投資案，持續朝向日系電動車之方向發展，並結合日本第一化成之資源，擴大日系汽車及電動車零組件之佔有率。

應華已於2020年初於台灣銅鑼工業區完成新廠購置計畫，後續新廠也將朝向汽車及電動車之零組件、工業電腦零組件發展。

隨著公司擴張計劃進行，應華已逐漸由單一區域單一工廠之角度，逐漸擴張為多區域多工廠之方式，台灣、日本、越南、泰國及馬來西亞等工廠規模已超過原有之中國工廠，提供客戶更多區域選擇之機會，並彈性因應客戶之需求，且透過金屬製造技術結合塑膠生產技術，由3C產業跨入日系電動車零組件產業，提供客戶更優質之產品服務。

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