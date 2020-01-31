香港女歌手吳若希當年憑著演唱電視劇《使徒行者》片頭曲《越難越愛》一炮而紅，這幾年來也累積不少歌迷，2017年嫁澳門富二代何兆鴻並誕下一女後晉身豪門，吳若希近日透露，2人曾經分開一陣子，而那段時間自己曾到何兆鴻的家中，砸爛屋內的東西。

吳若希近日上節目《姊妹淘》聊起自己的戀愛史，她曾經覺得何兆鴻個性太吊兒郎當，因此2人分開過一段時間，「我是那種…得不到想要的結果，就會窮追不捨，但連他的人也逼不了，我就會瘋掉。」

吳若希回憶道，當時回到何兆鴻家時，發現何換了家裡的密碼鎖，她心想：「為什麼你要換密碼鎖，分別是要疏遠我，以後不打算見我了吧？」門打不開的吳若希當場失去理智，先是找鎖匠上樓，強行將門打開，之後衝進何兆鴻家中把能砸的東西都砸遍，像是電視、魚缸、花瓶、床等等，無一倖免。

吳若希認為，伴侶之間吵架也是一種默契的展現，「一個願打，一個願挨」，這個關係在他們2個人之間是絕對存在的，所以這對佳侶才能攜手走到步入婚姻，最後，吳若希也說：「我覺得吵架對我來說，某程度算是在增進感情。」

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(中時電子報)