店家把林姓果農的100萬中獎彩券，影印放大張貼在店門前。（呂妍庭攝）

嘉義市這家彩券行，3天內刮出兩個百萬大獎，新春開紅盤，店家也開心不已。（呂妍庭攝）

嘉義市這家彩券行，3天內刮出兩個百萬大獎，這幾天顧客絡繹不絕。（呂妍庭攝）

果然買即中！嘉義縣林姓果農大年初一和家人到親戚開的「買即中彩券行 」，花1000元買5張200元的刮刮樂，前4張都各刮中200元，最後1張女兒說「可能中獎了，有好多個0！」，當下果農不太相信，直到店員確認告訴他「中了100萬」，夫妻倆才與興奮尖叫，而這家位於嘉義市的彩券行，小年夜晚上才有一對夫妻刮到100萬，現果農又中100萬，3天內刮出兩個百萬大獎，新春開紅盤，店家也開心不已。

林姓果農說，他在竹崎山上種柑橘等水果，去年水果收成差，原本還在為苦惱兩個小孩的註冊費及住宿費，日前更向村內供奉的土地公祈求今年能有好運氣，大年初一原本規畫要先去廟宇參拜，臨時決定到堂妹經營的彩券行，買彩券試試手氣，因從沒買過刮刮樂，一家人選了「金鼠報喜」、「發紅包」、「超級777」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」5張200元刮刮樂，沒想到真的刮中100萬，直呼「感謝神明保佑，實在太開心了！」。

「買即中彩券行 」負責人顏鈺玫說，過年期間除了果農刮中100萬，小年夜晚上一對夫妻排隊買沙鍋魚頭時，也到彩券行試手氣，先生買了3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，現場刮出100萬元大獎，當下開心大喊「中獎了」，馬上跑回餐廳跟朋友分享好消息，一行人馬上到店裡祝賀。

(中時 )