越南河靜省政府表示，面對武漢肺炎疫情升溫，台塑河靜鋼廠回中國過年的員工，將延後至2月15日返回工作崗位。工廠門口目前已設置體溫檢測站，嚴防疫情。

越南「青年報」新聞網站30日引述河靜省（Ha Tinh）副省長楊必勝（Duong Tat Thang）說，台塑河靜鋼廠目前有700多名中國籍員工，其中400多人在農曆春節期間返鄉過年，為預防2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）擴散，廠方將暫停接受這些員工返回工作崗位。

報導指出，台塑河靜鋼廠根據武漢肺炎疫情的演變及防疫情況，預計這些中國籍員工到2月15日才可以返回工作崗位，但需要經過3次健康檢查。

首先，員工必須在中國所在地醫療機構進行體檢，確認14天內沒有新型冠狀病毒的相關症狀，接著在入境越南時須接受篩檢，再由廠方所安排的醫療人員檢查健康情況，才能恢復上班。

此外，台塑河靜鋼廠已在公司各個入口執行健康監察措施，安裝設置了紅外線測溫儀，加強對員工的體溫檢測。

報導說，河靜省衛生等單位也已成立3個快速反應隊，若發現疑似或確認感染新型冠狀病毒的病例，將依照衛生部有關疫情處理程序，立即展開隔離治療與消毒等工作。

越南衛生部統計，截至30日為止，越南境內共有5起武漢肺炎確診病例，其中包括3起本國籍病例與2起中國籍病例，先後在胡志明市、中部青化省（Thanh Hoa）與首都河內市發現與隔離治療，另有數十起疑似病例在各醫院隔離治療與檢驗中。

(中央社)