雲林縣長張麗善到斗六市鎮南國小附設幼兒園發放口罩給小朋友。（許素惠攝）

小朋友到戶外玩也戴著口罩。（許素惠攝）

防疫從小做起，小朋友到戶外玩也戴著口罩。（許素惠攝）

雲林縣府免費發放口罩給全縣幼兒到國中、包括縣立高中學生每人1盒共20個。（許素惠攝）

武漢肺炎延燒，雲林縣府防疫上緊發條，縣長張麗善31日上午發放兒童口罩給斗六市鎮南國小附設幼兒園小朋友，同時宣布免費發放口罩給全縣幼兒到國中、包括縣立高中學生每人1盒共20個，3月將會發放第2盒，也強烈建議所有國中暫停寒假課業輔導。

張麗善由教育處長邱孝文、新聞處長廖淑玲等陪同，到鎮南國小附幼關心幼兒防疫情形，但見小朋友不論在室內或者到戶外遊戲都戴著口罩，安心不少，張再三叮囑小朋友除了戴口罩外，還要常洗手，如果有發燒要在家休息，並發放口罩給大家。

張麗善指出，縣府在春節前因應濁水溪揚塵等空汙，1月22日便發放了一批口罩到各校，沒想到因為武漢肺炎，口罩炙手可熱，引起搶購，這批口罩正好派上用場，可以緊急因應，截至目前，兒童用口罩已發放1萬5884個，大人用的發放了2萬4000多個，讓師生可以在更安全的環境下上課。

張麗善表示，第二梯次將在3月再發每人1盒，縣府已經準備好足夠的口罩，請家長安心。

此外，國中2月3日到7日將開始寒假課輔，目前已有部分學校自行決定暫停，張麗善也強烈建議最好全縣統一都暫停，以因應疫情。

(中時 )