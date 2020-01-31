「武漢肺炎」疫情持續，由於私幼已經開學，幼稚園不僅在小朋友入園時量體溫，有些也要求小朋友上課及午睡都要戴口罩，但市面上成人口罩都搶不到了，更何況本來就供應量更少的小孩口罩，不少家長跑斷腿也買不到，不知如何是好。

中央流行疫情指揮中心自今日起，全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日徵用約400萬片，其中260萬片供應醫療或公務防疫及儲備需求，140萬片提供民生需求，但不少家長抱怨，多數成人口罩一早就賣光，兒童用得更別說。

許多家長表示，幼兒園要求小孩上課和午睡都要戴口罩，但市面上連成人口罩都很難買到，更何況是供應量更少的兒童口罩，有時只能讓小孩戴大人的口罩，但密合效果差，有戴等於沒戴，希望政府能協助改善此問題。

負責此次疫情口罩製造的經濟部工業局副局長楊志清表示，已注意到這個問題，將協調業者提高小孩口罩的產量，至於量要增加多少，會再請教育部等單位提供學童人數後進一步討論。

指揮中心監測應變官莊人祥則表示，已要求中港澳入境的學生及教職員工在家休息14天，幼兒園只要落實生病不上學、量體溫、勤洗手及做好環境消毒，不需上課及午睡都要戴口罩。

中國醫藥大學附設醫院小兒感染科主任黃高彬表示，如果父母真的很擔心疫情，小朋友在學校上課及遊戲時，由於較會密切接觸，可以讓小朋友戴口罩，至於午睡，由於小朋友大都躺好，較不會互相抱來抱去，加上為避免影響呼吸睡不好，可以不要戴口罩。

(中時 )