黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

范瑋琪先前在臉書怒批口罩禁止出口一個月政策，又罵行政院長蘇貞昌「狗官」，引來網友圍剿。今(31日)長期定居大陸的黃安發聲，指出：「不就是口罩而已，灣灣把它完全政治化來操作～送大陸口罩，舔共統派；不送，護主權愛台」，並替范瑋琪送暖，表示如果能保持人飢己飢、人溺己溺的精神，才會是人間天堂。

黃安最近在杜拜跟家人過春節，今他在微博分享在沙漠數小時，口乾舌燥之際接過導遊的一瓶水，令他感覺有如天山雪水，「那水，真的那麼甘甜嗎？也許是，甘甜的更是溫暖的人心」。黃安話鋒一轉，指出如今台灣的口罩議題已被政治化，願意送大陸口罩的被稱舔共，不願意的人才算愛台。

黃安說：「有人忍不住對口罩的事出來說幾聲，立馬被當權派批鬥，往事被揭底、家人被人肉，最終逼著出來道歉」，但人之所以為人，就是有人飢己飢的精神，「一雙長筷子，夾了菜自己卻吃不著，吃不著也不讓人吃，這是餓鬼地獄；自己吃不著，餵對方吃，對方也餵我們吃，大家都吃飽了，這就是人間天堂。」

對此，網友回應：「黃老師就是愛說實話」、「在外多保重」、「回來的時候多帶點口罩，國內不好買」、「雪中送炭，讓人倍感溫暖」。

(中時電子報)