公路總局今（31）日表示，春節連續假期已結束，本次連假「台9線蘇花改、南迴改及台61線西濱快速公路」等新通車路段投入疏運服務，增加道路容量、提升行車速率及縮短旅行時間等方面皆有成效，並且減少交通壅塞情形。

另外，公路總局說，在假期前，已先依車流特性及歷史資料研提省道易壅塞路段共24處，假期間雖部分觀光風景地區仍出現壅塞及車多，公路總局皆依車流狀況立即執行各項疏運措施如規劃替代道路、彈性調撥車道、即時路況揭露及現場警方疏導等。公路總局歸納，整體而言這次春節連假的壅塞路段還有時段，相比過去已有減緩之趨勢，顯示各項疏運措施執行成效良好。

公路總局進一步說明，台9線蘇花公路部分，南向尖峰為1月25日(初一)，單日交通量為17,747輛，比去年同日減少約5%；北向尖峰為1月29日(初五)，單日交通量為21,748輛，比去年同日增加約70%，由於蘇花改和平～和仁、和中～大清水等兩個路段投入服務，經統計蘇澳至花蓮旅行時間路況順暢時約可縮短40分鐘，於尖峰時段亦可縮短20分鐘。

至於「台9線南迴公路」部分，公路總局說，往臺東尖峰為1月27日(初三)，單日交通量為17,392輛，比去年同日增加約40%，往屏東尖峰為1月29日(初五)，單日交通量為13,497輛，比去年同日減少約30%。

公共運輸方面，公路總局說，春節連假期間全線國道客運共計開行超過8.7萬班次，疏運了超過1,56萬人次。另本次春節連假期間實施票價及轉乘優惠措施，共計實施8天(1/22～1/29)，票價優惠路線計89條，優惠路線共計疏運約80萬人次。

(工商 )