由大陸國家疾控中心與武漢疾控中心等專家29日投稿醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》專文指出，根據22日之前蒐集的425病例顯示，去年12月中旬密集接觸者之間就已發生人際傳播。

該份專文收集了截至1月22日的425病例，病例平均年齡為59歲、56%為男性，並從中分析其人口統計特徵、暴露史與疾病時間線等資訊，發現在2020年1月1日前發病的病例中，約55%有華南海鮮批發市場暴露史，而在此後發病的病例中，僅8.6%與華南海鮮批發市場相關。此外，病毒的潛伏期為5.2天，由一人傳至另一人的平均間隔時間為7.5天。

研究最後指出，基於上述資訊與證據，顯示去年12月在密集接觸下已出現病毒人傳人現象，未來若在某處出現類似的病毒傳播現象，必須採取大量措施減少傳播管道；在人口密集的高風險處也必須採取防護措施與減少傳播途徑的方式。

另外根據報告中的圖表顯示，1日至11日期間，武漢有7名醫務人員感染，而 12日至22日期間，有8名醫務人員感染，不過據陸媒《新京報》指出，武漢市衛健委11日7時發佈的官方通報中未發現醫務人員感染，也未發現明確的人傳人證據；12日的官方通報中提到，密切接觸者中沒有發現相關病例，未通報醫務人員感染情況。

More than 250 patients with uncomplicated, primary spontaneous pneumothorax were treated conservatively or by pleural intervention. https://t.co/p13HeYt3os — NEJM (@NEJM) January 29, 2020

Authors provide an epidemiologic analysis of first 425 confirmed cases of infection with #2019nCoV in Wuhan, China. This analysis provides estimates of the epidemic doubling time and the basic reproductive number and shows clear evidence of sustained human-to-human transmission. — NEJM (@NEJM) January 29, 2020

直到20日，大陸抗SARS專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山才表示，證實有醫務人員遭感染，之後武漢市衛健委21日淩晨才通報，武漢共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例讓外界懷疑官方隱瞞疫情。

對此，參與研究的大陸疾控中心31日發聲明表示，這篇論文是「回顧性推論」，所有病例在論文撰寫前已向社會公布。論文中提及的15名醫務人員感染病例，分別由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山於20日晚、武漢市衛健委於21日淩晨向社會公布；而論文提出的「2019年12月份即在密切接觸者中發生了人際傳播」的觀點，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

(中時電子報)